Ce mercredi : matin frais mais temps sec

Vendredi, peu de changement, c’est à nouveau une journée calme et plutôt lumineuse mais nous devrions retrouver un peu plus de nuages sur l’ouest du pays où quelques gouttes pourraient tomber en soirée. Les maxima reviendront entre 15 et localement 20°C.

Samedi la couverture nuageuse deviendra plus épaisse et l’on n’exclut pas une petite averse en cours de journée sur le nord et le centre du pays. Maxima de 16 à 19°C.

C’est temporaire car dimanche, le soleil devrait à nouveau davantage s’imposer. Pour autant, le vent faible repasse au nord-est et les températures baisseront à nouveau : 14 à 17°C.

Les premières prévisions pour lundi font état du retour de la pluie par l’ouest en cours de journée, ce serait un temps plus gris venteux et à nouveau frais, pas plus de 12 à 16°C. C’est un temps variable et frais qui semble s’installer par la suite.