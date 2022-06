Ce mercredi : journée estivale

Le temps restera sec et les températures continuent à grimper. On attend des maxima de 22 à 24°C sur les reliefs, 23°C en bord de mer et 25 à 26°C sur le centre du pays, on pourrait aller jusqu’à 26°C à Liège et 28°C en Campine. Le ciel se dégagera en fin de journée sauf sur l’ouest où un voile nuageux sera déjà présent.