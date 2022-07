Ce mélange entre Alice In Chains et de Rick Astley est spectaculaire

Une association qui sonne encore mieux que vous ne l'imaginez.

Le youtubeur finlandais Otu a réalisé une version grunge parfaite du tube des années 80 "Never Gonna Give You Up" de Rick Astley.

Si vous étiez jeunes dans les années 80, vous connaissez certainement le hit "Never Gonna Give You Up" de Rick Astley sorti en 1987. Un titre qui, depuis, a engendré un nombre incalculable de mêmes sur le web, grâce notamment au célèbre Rickrolling, une blague sur Internet qui consiste à renvoyer systématiquement n'importe quelle vidéo vers le lien Youtube de la vidéo du clip de Rick Astley.

C'est peut-être ce qui a inspiré Otu, un créateur finlandais qui, tel un mixologue du rock, a magnifiquement associé l'essence de "Never Gonna Give You Up" aux riffs classiques d'Alice In Chains pour un créer une nouvelle version grunge du tube pop.

La performance est d'autant plus grande que ce cher Otu joue de tous les instruments et chante sur ce morceau.

Découvrez le résultat ci-dessous :