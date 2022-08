Ce mashup entre AC/DC et Bryan Adams va vous propulser dans un univers parallèle

Un internaute a décidé de combiner les titres "Big Gun" d'AC/DC et "Run To You" de Bryan Adams et le résultat sonne beaucoup mieux que vous ne l'imaginez.

Parfois, les mashups sont épouvantables. Parfois, ils sont mal exécutés mais fonctionnent parce que la drôlerie de la chose l'emporte sur les défauts techniques. Et parfois, un mashup est tellement réussi qu'il vous offre un aperçu d'un univers musical parallèle.

C'est le cas de la vidéo que nous vous proposons aujourd'hui : un utilisateur de Reddit du nom de TheTaskmaster a habilement associé une version instrumentale du très sous-estimé single "Big Gun" d'AC/DC (sorti en 1993) à la voix isolée du tube "Run To You" de Bryan Adams (sorti en 1984), et le résultat nous prouve que la carrière du groupe ou celle du chanteur aurait pu prendre une direction totalement différente.

On vous laisse apprécier le résultat ci-dessous :