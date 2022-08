Ce mardi s’annonce lumineux et plutôt chaud

Le temps restera lumineux cet après-midi, malgré des voiles de nuages d’altitude de plus en plus épais qui donneront au ciel un aspect laiteux. Au fil des heures, des nuages plus joufflus se développeront entre la côte et le Hainaut, et ils pourraient laisser tomber quelques averses orageuses en fin d’après-midi. Il fera de nouveau chaud avec des maxima de 23°C à Ostende, 23 à 25°C sur les hauteurs, 27°C entre Mons et Charleroi, 28°C aux environs de Virton, Namur et Tournai, et jusqu’à 30°C pour Bruxelles et la Campine.