Ce mardi, remportez un lot de livres : dont A.Kourkov, S. King,...

Jérôme Colin joue au Père Noël cette semaine. Ce mardi, entre 11h30 et 13h, tentez de remporter un lot comprenant les livres :

" L’oreille de Kiev " d'Andreï Kourkov (Liana Levi)

" Billy Summers", de Stephen King (Albin Michel) : coup de cœur de Gorian Delpature

" Les gens de Bilbao naissent où ils veulent " , premier roman de Maria Larrea (Grasset)

" Nettoyage à sec " de Joris Mertens, roman graphique chez Rue de Sèvres (Prix Rossel de la BD)

Intéressé.e ? Tentez votre chance via le formulaire ci-dessous et via la page facebook de l'émission.