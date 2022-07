Ce mardi : entre éclaircies et nuages

Le ciel est à nouveau bien dégagé ce matin et, comme hier, le soleil ne tardera pas à faire remonter des températures parfois un peu fraîches au réveil. On note déjà quelques champs nuageux sur l’extrême ouest du pays mais cela reste limité. Dans l’ensemble, la matinée sera bien lumineuse et ensoleillée, mais les cumulus de beau temps auront tendance à bourgeonner plus vite que les jours précédents. Il n’est pas totalement impossible qu’une petite averse locale se forme sous un nuage un peu plus menaçant en Flandre en cours de matinée, mais cela restera fort localisé, le temps restera sec dans la plupart des régions.