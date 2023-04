Ce mardi dans "Crimes parfaits" : un cours de criminologie qui dérape et un pacemaker trafiqué

Intitulé "Un cœur sombre", le second épisode de la soirée démarre pour sa part dans un aquarium, où un agent d’entretien semble avoir été victime d’un infarctus. Si de prime abord la mort paraît être de cause naturelle, l’autopsie révèle cependant que le pacemaker de la victime a fait l’objet d’un piratage informatique.

Et le coupable, on le sait d’emblée, n’est autre que la sympathique vétérinaire Marie Michalik… Mais quelles raisons ont pu la pousser à passer à l’acte et d’où tient-elle ces connaissances informatiques hors pair ?

Ce sont autant de questions auxquelles le duo d’enquêteur devra répondre pour démasquer la coupable, sous les traits desquels on retrouvera Anne Caillon. Une actrice qui, entre autres rôles, campait le rôle de Flore Vallorta dans "Demain nous appartient" de 2017 à 2022.

"Crimes parfaits – Master du crime / Un Cœur sombre", à voir ce mardi 25 avril à 22h05 sur La Une.