Ce maillot de bain prévient les marques de bronzage, mais pas les coups de soleil.

En laissant passer certains rayons ultraviolets, ces maillots de bain nouvelle génération exposent celui qui le porte aux coups de soleil, et plus généralement aux méfaits d'une exposition prolongée. D'après l'Institut national français du cancer (INCa), "l'exposition aux rayonnements ultraviolets (UV), du soleil ou artificiel (cabine UV) est le principal facteur des cancers de la peau".

Et si les rayons UVB sont mille fois plus puissants que les UVA, l'Institut rappelle que ces derniers "pénètrent profondément dans la peau et sont responsables de son vieillissement". Et de préciser : "On sait aujourd'hui que les UVA comme les UVB augmentent le risque de cancers cutanés". Autant de raisons qui doivent inciter le public non à renoncer à ces maillots de bain mais à appliquer une protection adaptée sur tout le corps avant d'enfiler n'importe lequel de ces modèles.

La marque True Tone Swimwear indique que "porter ce tissu unique équivaut à porter un SPF 8-15".

Cela n'est pas suffisant pour une protection optimale. Une information confirmée par le Dr Marisa Garshick, dermatologue au MDCS Dermatology de New York, au magazine Health. "En permettant à l'exposition solaire de pénétrer, les maillots et les vêtements transparents laissent la zone sensible aux coups de soleil et aux dommages potentiels causés par le soleil."

Comme le rappelle l'Organisation mondiale de la santé (OMS), se protéger contre une exposition excessive au rayonnement UV passe par l'application d'un "écran solaire à large spectre sur les zones de la peau qui ne peuvent pas être couvertes" ou dans ce cas précis, qui laissent passer les rayons. Mais il s'agit également de privilégier l'ombre, de limiter le temps d'exposition et dans la mesure du possible, de porter des vêtements protecteurs...