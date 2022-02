Ce lycéen japonais transforme les ongles en véritables œuvres d'art.

C'est une histoire comme on les aime, tordant le cou à tant d'idées reçues qu'on ne se lasse pas de les raconter à qui veut bien les entendre. Taichi Yamane est un lycéen âgé de 16 ans, étudiant à Tokyo, qui a décidé de faire de sa passion son futur métier. Rien d'extraordinaire jusqu'ici, me direz-vous. Sauf que le jeune homme a tout appris seul chez ses parents, passant des heures à tester, expérimenter, échouer, puis recommencer, sans relâche, jusqu'à réaliser des compositions spectaculaires, à mi-chemin entre nail art et sculpture.

S'il n'est suivi "que" par un millier d'abonnés, son compte Instagram est aujourd'hui devenu la vitrine de ses œuvres.

On y découvre parfois des nail arts minimalistes mais le plus souvent, ce sont des sculptures surdimensionnées qui y sont mises en avant, utilisant tout ce qu'il peut avoir sous la main.