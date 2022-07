Ce lundi, vous auriez pu être vaccinés chez votre pharmacien : "La logistique ne suit pas", rétorque l’APB

Ce qui coince, ce n’est pas le nombre de vaccins disponibles mais bien les conditions de stockage et de manipulation très fragiles.

Selon l’APB, la Belgique compte 12.000 pharmaciens. Environ trois cinquièmes d’entre eux exercent en Flandre, le reste en Wallonie et à Bruxelles. "Nous avons formé plus de 2.000 pharmaciens wallons et bruxellois à la vaccination. Pour l’instant, seule la nonantaine de pharmaciens qui participaient au projet pilote du dispositif et qui sont livrées par Medista peuvent vacciner. Mais dès que le souci de logistique aura été débloqué, notre ambition est que les 1.600 pharmacies francophones ou les 4.600 officines du pays puissent vacciner."

A l’heure actuelle, 700 pharmacies implantées en Wallonie et dans la région bruxelloise se sont portées volontaires à l’exercice. Elles sont à retrouver sur la liste disponible sur le site de l’Association pharmaceutique belge. "Nous appelons les pharmaciens à s’y inscrire pour que les autorités puissent se préparer au mieux", ajoute le porte-parole.

Pour rappel, tous les pharmaciens autorisés à vacciner ont été formés à la vaccination et à la gestion éventuelle des problèmes liés à la vaccination (réanimation, allergie).