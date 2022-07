Ce lundi : températures en hausse

Des nuages bourgeonneront assez rapidement et pourraient déjà se dégonfler dans le courant de l’après-midi avec à la clé un ciel de plus en plus dégagé. Malgré un vent très faible de secteur nord, les températures entament leur progression dès ce lundi. On attend 20 à 22°C sur le littoral et sur le relief de l’Ardenne et déjà 24 à 26°C dans le centre du pays et 27°C de Tournai à Virton.