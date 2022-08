Ce lundi : parenthèse grise

Cet après-midi, les éclaircies et le temps sec reviendront par le littoral tandis que des averses séviront encore en toute région. Les températures sont donc en baisse ce lundi par rapport à ce week-end. On attend 21°C sur les reliefs et au littoral, 23°C à Charleroi et Mons, 24°C à Namur et Virton, 25°C sur Bruxelles et localement 26°C sur la Campine et la région anversoise. Le vent restera très discret aujourd’hui, orienté au secteur nord-ouest.