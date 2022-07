Ce lundi : météo de saison

Mercredi, on prend les mêmes et on recommence, ou en tout ca à peu de choses près. Soleil généreux le matin, puis nuages qui bourgeonnent. Le risque d’averse sera très très faible, les températures à un degré près seront identiques à celles de la veille.

C’est jeudi que les modèles météo voient le passage d’une zone de pluie assez affaiblie qui se traduira par un ciel plus chargé et des averses un peu plus structurées. Dans la foulée, le vent de nord-ouest sera modéré et les maxima se maintiendront de 18 à 22°C.

Vendredi, retour à un temps sec avec du soleil le matin et des nuages bourgeonnants l’après-midi, maxima de 18 à 24°C.

Samedi, peu de changement mais on ne peut exclure une petite averse assez faible en cours de journée. Dimanche c’est encore un peu le même schéma qui se profile avec en prime une hausse des températures.