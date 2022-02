Ce lundi 7 février, il sera à nouveau possible de voyager au Maroc, sous conditions

Ils sont nombreux ceux qui, en dehors du Maroc, et notamment en Belgique, attendent depuis la fin de l’année 2021 de pouvoir voyager au Maroc pour y retrouver la famille ou les amis, par exemple. Autant dire que pour ces personnes, la reprise des vols directs vers le Maroc est une bonne nouvelle. Véronique Simon, par exemple, dont le mari vit au Maroc, n’a plus vu celui-ci depuis trois mois, elle qui se rend d’ordinaire au moins cinq fois par an là-bas. "Très heureuse, je vais enfin pouvoir retrouver mon époux et ma vie là-bas", réagit-elle, contactée par la RTBF. "Nous avons pu continuer à rester en contact grâce à WhatsApp. C’est faiblard quand on aime quelqu’un", ajoute-t-elle.

Pour d’autres, la nouvelle de la réouverture de l’espace aérien est bonne, mais il s’agit de rester prudent. "C’est la deuxième ou troisième fois qu’ils referment du jour au lendemain", réagit Younès, un étudiant pour qui il reste risqué de quitter momentanément la Belgique pour rendre visite à la famille au Maroc et qui préfère encore patienter et être sûr que la situation se normalise durablement. "Donc, pour l’instant, on n’a pas encore prévu, mais on espère que d’ici l’été ou pour les vacances de Pâques, on puisse rendre visite à notre famille", ajoute Younès.