Ce long week-end sera chaud, ensoleillé mais aussi orageux

Dès la nuit de samedi à dimanche, de puissants orages remonteront de France et cette menace d’orages violents s’installera sur l’ensemble du pays. En 1heure, des cumuls pluviométriques de 20 à 25 mm sont prévus et sur l’ensemble de la journée, de 30 à 40 mm de précipitations seront relevés par endroits. Cela correspond à 2 à 3 semaines de pluie en une seule journée. Le temps sera plus calme et moins chaud dès lundi.