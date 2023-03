Ce live de Fleetwood Mac en 1997 inonde les réseaux sociaux grâce à la série "Daisy Jones & The Six"

En 2019, Daisy Jones & The Six, un livre inspiré par l’histoire glamour mais parfois sordide d'un groupe de rock fictif des années 1970, a été publié. Écrit par Taylor Jenkins Reid, le livre est rapidement devenu un best-seller, les lecteurs étant envoûtés par les relations houleuses entre les membres du groupe fictif.

Daisy Jones & The Six s'inspire en fait de l'histoire mouvementée de Fleetwood Mac, un fait qui vient d'être mis en lumière par l'adaptation télévisée du roman.

La scénario suit l'ascension et la chute d’un groupe de rock imaginaire et explore la relation entre la chanteuse Daisy Jones et le chanteur Billy Dunne, qui transmettent leurs émotions lors des concerts via des paroles " passives-agressives ".

Dans la foulée de ce succès, les fans ont rapidement tourné leur attention vers la véritable source d'inspiration : Fleetwood Mac, et plus particulièrement l’interprétation de 1997 de la chanson " Silver Springs ", qui devait à l'origine figurer sur leur album emblématique Rumours, mais qui a été mise de côté avant de sortir en tant que face B.

Cette performance, qui a eu lieu lors de la tournée " The Dance ", magnifie cette relation tumultueuse entre Lindsey Buckingham et Stevie Nicks et leur longue histoire d’amour. Pendant l'interprétation de la chanson, qui a été écrite par Nicks sur la fin de leur relation, elle se tourne vers son ex, les yeux enflammés, tout en martelant puissamment les paroles "You'll never get away from the sound of the woman that loves you" ("Tu ne t'éloigneras jamais du son de la femme qui t'aime").

De nombreux téléspectateurs attentifs de Daisy Jones & The Six ont partagé ces images sur TikTok, Twitter et Instagram pour célébrer ce moment iconique et passionné dans l’histoire de Fleetwood Mac, et de nombreux fans ont suggéré que cette performance exacte devait vraiment être à l'origine de l'idée de l'émission.

Taylor Jenkins Reid a confirmé que c'était vrai, et que c'était cette performance qui avait inspiré l'une des chansons originales du livre, Regret Me.

"Ce concept du droit d'une femme d’être en colère est basé sur ce moment chanté par Stevie Nicks. Tout est parti de ce " Silver Springs " qu’elle adresse à Lindsey Buckingham pendant cette tournée " The Dance " [en 1997]", a déclaré Jenkins Reid au Guardian en 2019.

"J'ai toujours été très ému par le fait que Stevie Nicks chante cette chanson comme elle l'a fait à l'époque".

Le moment est à revoir ici :