Ce libraire raconte des anecdotes sur son métier avec humour sur Instagram

Etre libraire est-il le plus beau métier du monde ? C’est peut-être ce qu’on se dit en découvrant le compte Instagram "Le libraire se cache". Kevin, libraire spécialisé en BD est l’auteur de ce compte sur lequel il partage des anecdotes de son quotidien au milieu des livres. Les petites histoires de ce libraire nous ont fait rire et sourire mais nous ont surtout donné envie de pousser les portes d’une librairie.

Une dame qui achète avec beaucoup de plaisir des mangas pour sa petite-fille, un petit garçon qui a économisé pendant des semaines pour s’acheter sa toute première BD et qui est fier comme un paon, une autre dame qui fait deux heures de voiture pour se rendre chez lui parce qu’elle refuse de commander sur Amazon… Toutes ces petites anecdotes nous rappellent à quel point les librairies sont des lieux d’échanges, de partages, de souvenirs et d’émotions !

"Le libraire qui se cache" préfère garder l’anonymat, on sait simplement qu’il s’appelle Kevin. "Je préfère qu’on me voie comme une entité, comme un simple libraire. Et non pas comme le libraire de la librairie Machinchose qui fait sa pub." explique-t-il à 23hbd. Ce que le "Libraire qui se cache" aime par-dessus tout, c’est partager sa passion et ça se ressent dans les histoires qu’il nous partage. Car les clients qui choisissent de faire leurs achats dans des librairies indépendantes le font généralement pour la qualité du conseil personnalisé, chose impossible sur les grandes plateformes de vente en ligne. Kevin explique la vision de son métier de libraire auprès de 23hbd : "Mon métier, au final, c’est de trouver le bon livre pour la personne que j’ai en face de moi, indépendamment de mes goûts. Et pour ça, il n’y a pas de secrets : il faut lire. Et lire de tout. Y compris ce qu’on n’a pas envie de lire. Ça demande beaucoup de curiosité et d’ouverture d’esprit. On devient presque des non-lecteurices, au bout d’un moment !"

Son histoire a commencé sur un blog et a ensuite continué sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, on retrouve "Le libraire se cache", principalement sur Instagram et sur Twitter ! Kevin et ses histoires ont déjà séduit plus de 100.000 abonnés (tous réseaux confondus). Et vous ?

Découvrez ci-dessous une sélection de nos anecdotes préférées !