"Ce jour te fera naître et périr", une belle reprise au Théâtre des Martyrs

Bastoy, une île au large de la Norvège. Des détenus y circulent, sans menottes et libres de leurs mouvements. Ils travaillent dans les champs ou au poulailler, font la cuisine eux-mêmes dans leur chalet et lisent des livres empruntés à la bibliothèque. Les gardiens ne sont pas armés. Utopie ?

Non, expérience réellement menée depuis 1997. Cette prison ouverte accueille des détenus en fin de peine afin de les responsabiliser avant leur retour dans la société. Les résultats sont surprenants : si le taux de récidive est de 66% aux Etats-Unis et de 6O% en Belgique, il n’est que de 16% sur l’île de Bastoy ! Camille Sansterre et Julien Lemonnier (Compagnie Phos/Phor) découvrent un reportage sur cette prison si humaine au cœur de la nature et décident d’en faire un spectacle. Histoire de secouer un peu les vieilles conceptions qui ont toujours cours chez nous (et ailleurs) dans ce domaine et de montrer que des alternatives existent.

Si la pièce se veut donc documentaire, elle contient néanmoins une grande part de fiction, à commencer par les personnages qui vont l’habiter. Une première vidéo nous présente Vincent, le jeune animateur qui arrive sur l’île en bateau, une pile de pièces de Sophocle sous le bras. Il est appelé à donner des cours de théâtre quotidiennement pendant un an à quatre détenus et a choisi de travailler avec eux Antigone et Œdipe Roi, des textes qui parlent de liberté et de responsabilité. Le théâtre dans le théâtre, une belle idée qui, sans être neuve, trouve ici tout son sens, dans la mesure où des ateliers de théâtre sont parfois organisés dans les prisons et permettent un travail approfondi avec les détenus.