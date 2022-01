Ce jour où Penelope Cruz et Javier Bardem ont mis Prince en retard

Javier Bardem a expliqué qu’à cause de son épouse et lui, Prince s’est un jour présenté avec une heure de retard à un de ses concerts.

L’acteur de Being The Ricardos était en interview au The Tonight Show le 17 janvier, et il a expliqué à Jimmy Fallon que Penelope Cruz, à qui il est marié depuis 2010, et lui-même étaient bons amis avec le regretté musicien.

Javier Bardem se souvient de ce soir où ils dînaient ensemble dans la maison de Londres de l’artiste, avec Jordi Mollà, avant un concert que Prince devait donner.

"Nous avions pris un dîner, puis un dessert, puis un verre, puis deux, puis trois… et nous étions relax bien qu’étonnés que personne ne vienne nous chercher."

"Du coup, je suis sorti de la pièce et j’ai dit "euh, nous sommes là ! Vous êtes prêts ?" et Prince est arrivé en demandant si nous avions terminé."

Prince les a ensuite invités à rejoindre leurs places dans la salle de concert et a immédiatement débuté le show.

"Nous étions totalement surpris : "Oh mon Dieu, tous ces gens ont attendu une heure qu’on termine notre dîner. C’est vraiment mon histoire de star d’Hollywood. Je suis tellement désolé, je ne savais pas ! Je jure devant Dieu que je ne savais pas que ces gens attendaient depuis si longtemps."