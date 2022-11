Ce jour où Paul McCartney a frappé Eddie Vedder de Pearl Jam au visage

Eddie Vedder de Pearl Jam a expliqué avoir été – pas intentionnellement – frappé au visage par Paul McCartney !

Lors d’une apparition sur la chaîne Beatles de Sirus XM en 2017, le chanteur s’est souvenu avec émotion d’avoir été percuté au visage par le poing de l’ex-Beatle.

Comme il l’explique cependant, ce n’était pas un acte de violence intentionnel. Il était dans un hôtel de Seattle avec McCartney, qui lui racontait alors avoir frappé un autre homme. Au moment de lui en faire la démonstration physique, en lançant son bras pour mimer la scène, c’est Eddie Vedder, qui se tenait trop près, qui a reçu le coup accidentel pendant la reconstitution de la scène.

" J’ai eu la chance d’être avec Paul McCartney au bar d’un hôtel de Seattle", se souvient Vedder, "et il a en quelque sorte illustré comment il a frappé ce type. Et quand il a fait ça, il a sorti son bras gauche comme s’il était en face de lui ce type et j’ai été frappé. Il m’a frappé ! Il n’a pas vraiment retenu son coup de poing, vous voyez… "

"C’était une grande, incroyable histoire personnelle. J’ai entendu la fin, et en écoutant, je me suis dit que Paul McCartney venait de me frapper au visage et que ça faisait mal. "

"Je crois que je me souviens avoir perdu un peu de sang, il m’a frappé sur le côté [du visage]. Et il s’est excusé rapidement."

"C’était un grand moment de ma vie en fait, d’être frappé par Paul McCartney. Et je me souviens que ça a fait mal pendant quelques jours. Quand c’est parti, quand la douleur s’est atténuée, et que le gonflement a diminué, ça m’a en quelque sorte manqué."

Eddie Vedder est fan de longue date des Beatles, ce qui a probablement contribué à atténuer la douleur. En effet, le leader de Pearl Jam a repris les Fab Four à plusieurs reprises, comme en témoigne la vidéo de compilation ci-dessous, où il s’attaque à des chansons comme " I’ve Just Seen A Face ", " Blackbird ", " Rain " et bien d’autres.