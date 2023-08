Ce jour historique où l’homme a marché sur la lune, LE souvenir télévisuel de Patrick Delandtsheer

Armstrong et Aldrin séjourneront 21 heures et 36 minutes à la surface de la lune et effectuent une sortie extravéhiculaire unique d’une durée de 2 heures et 31 minutes. Au cours de cette mission, 21 kilos de roches et de sol lunaire sont collectés et plusieurs instruments scientifiques sont installés à la surface du satellite. Le vaisseau Apollo reprend ensuite le chemin de la terre et amerrit sans incident dans l’océan Pacifique à l’issue d’une mission qui aura duré 8 jours, 3 heures et 18 minutes.