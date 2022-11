Ce jeune musicien incarne à merveille David Bowie à toutes les époques !

Ce jeune utilisateur de TikTok imite avec brio David Bowie au travers de ses différentes périodes du début de sa carrière.

Vous le verrez dans les extraits ci-dessous, le musicien crée ses propres paroles et chansons dans le style et l’accent british unique de David Bowie.

Bowie avait effectivement un style inimitable mais Peter Rugman ose s’y coller et le résultat est plutôt bluffant. On le voit imiter le Bowie des débuts en 1967 jusqu’à son personnage de Ziggy Stardust en 1972.

Rugman copie le ton et le son de la voix de l’artiste qui changent au fil du temps tout en créant ses propres paroles et chansons qui correspondent à chaque période du début de la carrière de Bowie, en constante évolution.

Par exemple, on l’entend prononcer ces paroles en référence au célèbre titre "The Laughing Gnome" : Mother can’t contain herself when the vicar wears his stripey trousers.

On le retrouve ensuite plus dans un style hippie en 1969 avec une guitare acoustique et en chantant : You’re a doo-dee-doo-dee-dah-dee-day, a drift in space on Saturday, and TOMORROW YOU’LL HAVE A ROAST !"

Voilà donc l’idée derrière ces petits clips qui ne manquent pas d’humour :