Ce jeune guitariste de 15 ans joue en rue devant Brian Johnson et Mark Knopfler

Le jeune guitariste a vécu un moment inoubliable : il rencontré Mark Knopfler et Brian Johnson et à jouer leurs riffs devant eux.

Evan Bullough n'a que 15 ans et a déclaré que rencontrer le leader d'AC/DC et guitariste de Dire Straits était juste "fabuleux".

Le jeune homme, venu de la ville de Tynemouth en Angleterre, a impressionné le leader d'AC/DC et guitariste de Dire Straits en jouant les riffs de deux de leurs chansons les plus célèbres : "Sultans of Swing" et "Thunderstruck".

Evan avait repéré ses héros dans un pub nommé Cumberland Arms à Tynemouth et les attendus à l'extérieur pendant trois heures pour avoir la chance de les rencontrer.

Il a déclaré: "Je suis un grand fan des deux depuis que j'ai commencé à jouer de la guitare. Quand ils sont sortis, c'était juste un moment énorme. Je leur ai fait signer ma guitare et j'ai aussi joué pour eux, ce qui était tout simplement énorme. Brian et Mark sont vraiment les personnes les plus gentilles que vous puissiez rencontrer. C'était vraiment une expérience formidable de rencontrer deux légendes du rock."

Une belle rencontre qu'on vous propose de découvrir ci-dessous :