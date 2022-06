Ce jeudi sera placé sous le signe de la chaleur

Demain, des averses orageuses, venues de France, risqueront d’éclater un peu partout et ce, toute la journée. Elles seront plus fréquentes que la veille et pourraient localement être vigoureuses, avec de la grêle et de fortes rafales de vent. Les cumuls de pluie pourraient aller de 10 à 20 litres d’eau par m². Les températures baisseront un peu et seront comprises entre 19 et 25°C l’après-midi.