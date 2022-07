Ce jeudi sera ensoleillé le matin et plus nuageux l’après-midi

Demain matin, le soleil brillera largement au sud du sillon Sambre-et-Meuse, tandis que ce sera plus nuageux sur la moitié nord. Ensuite, le ciel sera très changeant l’après-midi et on notera la présence de nuages de beau temps en alternance avec des périodes ensoleillées. Une ondée n’est pas impossible très localement entre les Hautes Fagnes et l’extrême sud du royaume. Le vent de nord sera sensible et les maxima se situeront entre 19 et 26°C.