Ce jeudi : retour de la pluie et des orages

En début d’après-midi, la pluie progressera d’ouest en est et sera parfois précédée de quelques averses orageuses. Entre périodes de pluie et averses parfois soutenues, on pourrait observer des cumuls significatifs. Les orages de fin de journée pourraient s’accompagner de grêle et de rafales de vent. Le ciel se charge et c’est de l’air plus frais qui envahit le pays d’ouest en est. Les températures offriront un dégradé d’ouest en est : frais à l’ouest : 17 à 18°C de la Côte à l’ouest du Hainaut, 20°C sur Bruxelles et le centre et encore 25°C de Liège à Virton.