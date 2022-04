Demain vendredi, avec une petite bise de nord-est plus sensible, les nuages bas devraient nous ramener un ciel plus gris, en tout cas sur la moitié nord du pays. On aura encore droit à quelques éclaircies sur la moitié sud ainsi qu’au littoral. On ne peut exclure en après-midi une ondée faible et localisée sous un nuage plus menaçant, essentiellement sur les reliefs. Les températures seront homogènes sur le pays : 14 à 15°C (exception au littoral où la brise bloquera le mercure à 12°C et l’extrême sud où on ira jusqu’à 17°C).