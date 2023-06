Ce jeudi à Roland-Garros : Vliegen et Gillé écrivent l’histoire, la surprise Muchova, la machine Swiatek

Roland-Garros 2023, c’est bientôt fini ! Mais la Porte d’Auteuil a connu de grandes émotions ce jeudi, à trois jours de son dénouement. Cette journée a en tout cas été plus que particulière pour le tennis belge avec les 40 ans de Kim Clijsters célébrés sur le Suzanne Lenglen et la qualification historique de Sander Gillé et Joran Vliegen pour la finale du double messieurs. Au programme également les demi-finales du simple dames. Si Iga Swiatek a tenu son rang et tentera de défendre son titre samedi, la numéro un mondiale ne verra pas sa dauphine au classement WTA en finale puisqu’Aryna Sabalenka s’est inclinée au terme d’un long combat contre Karolina Muchova.