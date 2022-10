Ce jeu inventé par la série les Simpson voit enfin le jour

Vingt-cinq ans plus tard, un développeur baptisé Macaw45 a tout simplement décidé de donner vie à ce vrai-faux jeu. “J'ai toujours été fasciné par les faux jeux vidéo qu’on apercevait parfois dans Les Simpsons, et celui du Waterworld m'a toujours marqué quand j'étais enfant. Bien sûr, c'est juste une courte blague qui se moque du prix de la production de ce film, mais en voyant ce faux jeu avec son gigantesque personnage de Kevin Costner à l'écran qui fait un seul pas avant que la machine ne demande plus de pièces, je me suis toujours demandé “il se passe quoi après cette introduction ?”, explique le développeur.

La réponse dans Kevin Costner's Waterworld, disponible gratuitement à cette adresse (bien qu’il soit possible de laisser un pourboire).