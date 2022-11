Ce groupe italien reprend vos classiques du rock préférés de manière grandiose

Cap sur l'Italie aujourd’hui où le projet symphonique SYMPHONIKA ON THE ROCK propose des réarrangements grandioses des plus grands morceaux rock.

Composé de musiciens avec une grande expérience de la scène et un orchestre symphonique, ce groupe propose un spectacle unique en son genre. Le projet SYMPHONIKA ON THE ROCK​​​​​​​ est né en 2015 d'une idée de Nick Savio, guitariste, producteur et compositeur qui désirait réarranger les plus grands classiques du rock avec des musiciens rock et symphoniques au sein d'une même formation.

Les tubes intemporels de Queen, Pink Floyd, les Beatles, Scorpions, Deep Purple, Led Zeppelin, Guns & Roses, les Rolling Stones et bien d'autres sont chantés avec talent par Fabio Dessi et Letizia Merlo avec leurs voix incroyables et soutenus par Nick Savio aux guitares, Giulio Bogoni à la basse et Christian Paganotto à la batterie.

Des tubes légendaires tels que "Smoke on the water", "The final countdown", "The show must go on", "Nothing else matter" et bien d'autres, rehaussés par des arrangements du maestro Fabrizio Castania, trouvent ici un second souffle à travers ces reprises uniques en leur genre.

On vous laisse découvrir le résultat à travers quelques exemples ci-dessous :