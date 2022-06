Ce groupe donne une guitare à un fan dans le public qui se lance dans un solo incroyable

En donnant sa guitare à un fan dans le public, le groupe ne s'attendait certainement pas à ça.

Cap sur Dumfries aujourd'hui, une ville britannique et un ancien burgh royal d'Écosse. On y retrouve le groupe Tom McGuire & The Brassholes, un groupe éclectique, soul-funk moderne venu de Glasgow.

Le groupe était à l'affiche du festival écossais Eden Festival ce 9 juin mais ce qu'il s'est passé pendant leur prestation a fait le tour du web.

En plein concert, le chanteur et guitariste du groupe demande au public "Y a-t-il quelqu'un qui peut faire un solo de guitare convaincant en si bémol?" Un spectateur s'avance alors près de la scène et demande à avoir la guitare. Et dès qu'il l'a entre les mains, il se lance dans un solo magistral qui éblouit le public autour de lui et le groupe lui même. Au point que le leader du groupe, Tom McGuire, a décidé de lui offrir sa propre guitare.

Un grand moment que nous vous invitons à découvrir ci-dessous: