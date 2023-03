Ce groupe donne des concerts exclusifs pour… des vaches

Nous partons à la rencontre d'Ask Carol, un duo de pop/rock alternative qui adore réaliser des performances pour des vaches.

Alors que la plupart des groupes ont tendance à répéter ou à jammer dans leurs garages ou leurs salons, le duo alt-pop Ask Carol a une philosophie légèrement différente et bien plus particulière : il se produit dans la nature sauvage d'une ferme norvégienne, devant un public de vaches. Oui… des vaches !