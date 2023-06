Ce groupe cartonne avec une spectaculaire reprise a cappella de Bon Jovi

Ces chanteurs font sensation sur le web.

Incontournable dans la discographie de Bon Jovi et véritable morceau signature du groupe, "Livin' on a Prayer" est considéré comme un classique du rock que tout le monde (ou presque) connait.

C'est sans doute ce qui a poussé les interprètes masculins du groupe a cappella Voctave à en proposer une reprise impressionnante. Composé de onze chanteurs talentueux à l'énergie débordante, Voctave est un groupe originaire de Floride dont les membres se sont rencontrés dans le parc de Disney World.

Formé pendant l'hiver 2015, le groupe a depuis sorti plusieurs albums - dont certains ont été numéros 1 au Billboard -, publié des vidéos qui ont été visionnées plus de 150 millions de fois sur les réseaux sociaux et parcouru le monde pour se produire sur de nombreuses scènes.

Avec leur interprétation unique de "Livin' on a Prayer", les chanteurs de Voctave ont prouvé une nouvelle fois pourquoi ils forment l'un des groupes a cappella les plus appréciés et respectés de leur époque.