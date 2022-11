Ce grand succès des Taloche qui aurait pu ne jamais voir le jour

Vous découvrirez le secret de fabrication d’un des sketchs les plus emblématiques du duo à savoir : "Les frites". Vous en apprendrez plus également sur les influences et les rencontres qui ont façonné et inspiré le duo.

Vous découvrirez également le témoignage de l’humoriste Guillermo Guiz. Un témoignage recueilli par notre piquant Jérôme de Warzée.

Enfin, ce deuxième épisode vous réserve une sélection des meilleurs sketchs des humoristes les plus doués de ces 30 dernières années ainsi que les moments les plus déjantés des Frères Taloche à la TV !