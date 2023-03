Ce film culte dont Jim Carrey a détesté le tournage

Sorti en 2004, "Eternal Sunshine of The Spotless Mind" reste, près de 20 ans plus tard, l’un des drames romantiques les plus émouvants. Le scénario fascinant exploitant la mémoire amoureuse, la réalisation poétique de Michel Gondry et le duo Jim Carrey et Kate Winslet en ont fait un véritable succès. Les deux comédiens principaux ont été judicieusement utilisés "à contre-emploi" de leurs rôles traditionnels : Kate Winslet incarnant une jeune femme exubérante et Jim Carrey, un homme introverti. Si leurs interprétations ont été largement saluées, l’acteur américano-canadien a pourtant détesté le tournage de ce film d'après les confidences du producteur Anthony Bergman rapportées par le site américain IndieWire.

Le producteur parle d’un tournage "chaotique" durant lequel Michel Gondry "n’a jamais crié "action" ni "coupez"."

Anthony Bergman explique : "Les gens étaient projetés dans une scène sans pouvoir se mettre dans leur personnage". Et pour Jim Carrey c’était d’autant plus difficile : "C’est un type de rôle très différent que Jim avait. C’est un vrai perfectionniste. La question était : "comment pouvons-nous le déstabiliser pour qu’il ne puisse pas se préparer, pour qu’il ne puisse pas faire son "Jim Carrey"?"