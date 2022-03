Ce faux discours de Vladimir Poutine annonçant "la paix" avec l’Ukraine est un deepfake

L'activiste ukrainien Serhii Sternenko a diffusé sur Twitter et via son compte Telegram une vidéo d'un faux discours de Vladimir Poutine.

Sur Twitter, il a accompagné la vidéo de ce commentaire en russe : "Le président de la Fédération de Russie a annoncé la capitulation de la Russie. Soldats russes, lâchez vos armes et rentrez chez vous de votre vivant !". La vidéo a été vue plus de 60.000 fois en quelques heures sur Twitter, sa publication sur Telegram, plus de 140.000 fois.

Dans cette vidéo, Vladimir Poutine ne prononce pas le mot "capitulation", mais le président russe évoque "la paix" avec l'Ukraine et le renoncement à plusieurs exigences russes comme la reconnaissance de l’annexion de la péninsule de Crimée par la Russie et la "souveraineté" des régions séparatistes prorusses de l’est ukrainien, Donetsk et Lougansk, dans leurs territoires administratifs.