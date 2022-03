Ce duo ukrainien propose une reprise très rock du "Upside down" de Diana Ross

C'est une interprétation très musclée que nous découvrons ensemble ce mardi avec cette adaptation très énergique du "Upside down" de Diana Ross par le duo Sershen & Zaritskaya.

Sershen & Zaritskaya est un duo ukrainien composé de la chanteuse Daria Zaritskaya et du guitariste Sergey Sershen.

Malgré la guerre qui touche de plein fouet son pays, le duo a décidé de ne pas baisser les bras et que la musique devait continuer.

Les deux musiciens ont donc décidé de sortir leur dernière vidéo, réalisée juste avant le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Ils ont déclaré : "Cette vidéo devait sortir le 24 février, mais la guerre avait d'autres plans pour nous. Cela fait 13 jours que nous vivons dans la peur, sans savoir s'il y aura demain. Mais même dans les jours les plus sombres, la musique a toujours été notre salut. Nous refusons simplement d'abandonner nos rêves, nous refusons d'arrêter de nous battre, refusons d'abandonner les choses que nous aimons faire. Nous refusons de déposer les armes - guitares, micros et baguettes. Nous serrons les dents et nous nous accrochons à nos espoirs avec chaque fibre de notre être. La vie étant si imprévisible aujourd'hui - à tout moment, nous pouvons perdre la connexion ou YouTube peut être fermé, alors nous avons décidé de partager cette vidéo maintenant. Vous avez été nombreux à nous demander comment vous pouvez nous aider en ces temps difficiles. Le moyen le plus simple de le faire est de passer par notre Patreon : http://patreon.com/sershenzaritskaya

Nous avons eu un tel soutien massif de votre part au cours de ces 2 semaines, nous sommes tellement reconnaissants d'avoir une communauté aussi incroyable !

Ensemble, nous sommes debout !

#stopwarinukraine ????????"

Une vidéo qui a suscité de nombreuses réactions et d'encouragements venus du monde entier.

Sur leur chaine Youtube, vous pourrez trouver de très bonnes reprises de Nirvana, AC/DC, Metallica, Deep Purple, Bon Jovi ou encore Guns'n'Roses.

Dites-nous ce que vous en pensez sur notre page Facebook ou sur Twitter.