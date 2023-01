Ce duo de breakdancers retourne le studio de The Dancer

Place maintenant à Axel (18) et Maxence (12) de partager leur passion pour le break dance avec les coachs et le public de "The Dancer". On pourrait croire que ce duo est composé de deux frères et pourtant, ce n'est pas le cas. Ils partagent simplement la passion de la danse dans la même école depuis plusieurs années. Malgré la différence d’âge, ces deux jeunes garçons ont créé au fil des années une relation très fusionnelle à travers leur duo.