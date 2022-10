Ce dimanche soir, c'est Grand Quiz sur la Trois !

Ce dimanche soir, on change d’heure, mais on garde les bonnes habitudes : on regarde " Le Grand Quiz de C’est archivé près de chez vous "! Cette joute hebdomadaire disputée par deux équipes de trois joueurs VIP et menée, dans la joie et la très bonne humeur, par le duo imparable composé de Jacques Mercier et de Jean-Luc Fonck. Un voyage dans le monde merveilleux des archives de la RTBF, voilà ce qu’on vous propose pour terminer le week-end en beauté.