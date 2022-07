Ce dimanche sera un copié-collé d’hier : progressivement plus nuageux mais toujours lumineux

Le ciel sera progressivement plus nuageux en cours d’après-midi, tout en gardant une impression favorable et lumineuse. Quelques ondées ne sont pas exclues très localement sous un nuage plus épais. Les maxima seront un peu en dessous des moyennes de saison en raison du vent qui s’orientera au secteur ouest. Les thermomètres afficheront 19°C à Ostende, 20 à 21°C sur les reliefs de l’Ardenne, 22 à 23°C sur une large partie centrale et 24°C pour Virton.