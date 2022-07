Ce dimanche s’annonce mitigé

Retour d’un temps sec et plus ensoleillé dès mardi. Le vent de sud-ouest sera sensible et les températures repartiront à la hausse avec de 25 à 30°C prévus l’après-midi.

Mercredi, le ciel sera un peu plus nuageux que la veille mais l’impression de beau temps prédominera. La chaleur sera toujours bien présente et les maxima atteindront 25 à 31°C.

Il fera encore chaud jeudi mais le temps s’annonce plus instable. Les températures baisseront plus nettement à partir de vendredi.