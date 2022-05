Ce dimanche, la Fête de l’Iris vous invite au Parlement bruxellois

Exposition de collages et jazz

Terminez votre visite en poussant la porte du 67 Rue Lombard et découvrez l’exposition de collages d’Annemie Maes et de Sam Geuens dans le bâtiment du Raad van Vlaamse Gemmeenschapscommissie. En plus de visiter l’exposition "Circular Times", vous pouvez écouter le groupe Back to the Groove qu4rtet. Leur secret musical, un mélange de funk, soul, swing et de jazz.



Rendez-vous à 14h, 15h30 et 17h au 67 rue Lombard.