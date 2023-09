Ce dimanche, l'amour est dans l'air

Ainsi le mâle de la grenouille-taureau se dispute frénétiquement sa femelle au centre d’une mare d’eau et comme c’est souvent le cas, c’est le plus fort qui l’emporte. Sur les hauts plateaux, l’un des oiseaux les plus rares au monde le grèbe mitré entame un pas de danse pour s’accoupler. En Amérique du Sud, le long du bassin amazonien, le characin arroseur attend la montée des eaux pour se reproduire. Le mâle de ce petit poisson endosse seul la responsabilité de maintenir les œufs mouillés jusqu’à leur éclosion. Dans la vallée du Grand Rift, en Afrique orientale, un flamant mâle doit être bien nourri avant de penser à s’accoupler. Plus il mange une algue des eaux super salées, plus il devient rose et attirant. Certains environnements en Afrique du Sud sont loin d’être stables. Les plaines herbeuses de Zambie sont des zones inondables et elles constituent l’habitat des cobes de Lechwe, les plus aquatiques des antilopes. C’est dans cet environnement fait de marais que la femelle recherche un partenaire. Au Brésil, dans la zone humide, du Pantanal, les caïmans viennent se reproduire. Pour s’accoupler, le mâle doit absolument trouver de l’eau pour chanter ! Un chant inaudible pour l’homme mais par pour sa femelle. Il va rapidement se retrouver en charmante compagnie.