Ce dimanche 7 août, 92 artistes investiront maisons et jardins de Clermont-sur-Berwinne

L’autre caractéristique de l’événement clermontois est la grande diversité dans les techniques artistiques proposées par Damienne Geron : " Nous accueillons 92 artistes cette année venus de tout le pays et, ce qui est important, c’est que 40 pourcents d’entre eux viennent exposer pour la première fois à Clermont ce qui permettra donc de nouvelles et belles découvertes. De plus, on essaye d’avoir un panel très diversifié dans les techniques : on a des peintres, sculpteurs sur bois, métal, papier mâché, photographes, des œuvres de recyclage, des céramiques, luminaires, ferronneries, vanneries, vitraux, des créateurs de bijoux en cuir, papier, verre, résine, etc. et des créations en tissu (sacs, vêtements de bébé, doudous, ...)

Une offre artistique qui sera accompagnée çà et là d’une ambiance musicale dans les jardins sans oublier quelques rendez-vous sur le podium central (Take it Easy, Free Mind, The Detain, …) et après la fermeture de l’exposition à 19 heures, Muse by Museum, 98% Maximum Soul et à 22 heures, un grand feu d’artifice.

"Envol d’Artistes " – dimanche 7 août à Clermont-sur-Berwinne, de 10 à 19 heures – entrée : 4 €. Infos : http://www.envoldartistes.be/