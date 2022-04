Ce dimanche 17 avril, on va se balader en Wallonie grâce aux 21 marches Adeps organisées

Walcourt domine l’Eau d’Heure et depuis le Moyen-Age, elle conserve l’aspect particulier d’une ville fortifiée autrefois entourée de murailles et percées de portes avec pont-levis. Sa position frontalière au croisement des comtés de Namur, de Hainaut et de la Principauté de Liège a permis le développement économique de la cité de Frère Hugo d’Oignies, le célèbre orfèvre du 13e siècle.

Le Phare de Walcourt est sans conteste la basilique Sainte-Materne, patrimoine majeur de Wallonie. C’est un des édifices gothiques les plus remarquables du pays, construit entre le 13e et 16e siècle. Le village de Thy-le-Château possède un château fort dont les origines remontent au 12e siècle. Des itinéraires de 5, 10 et 20 km sont organisés au départ de Chastrès ce dimanche.

Lieu de rendez-vous : École communale, rue Saint-Roch 24 [5650]

Contact : Marche Saint-Roch Chastrès – Bernard Denis – 0477 512.424