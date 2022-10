Ce dimanche 16 octobre, on part en balade avec les 20 marches Adeps organisées en Wallonie

Fortifiée dès le 11e siècle, Beaumont conserve un témoin unique de cette période : la Tour Salamandre. C’est une construction haute de 30 mètres et dont les murs sont épais de 4,5 mètres. Elle accueille aujourd’hui un musée d’histoire locale. Située à proximité de la frontière française entre Chimay et Thuin et des barrages de l’Eau d’Heure, elle offre un excellent point de départ pour des randonnées qui vous emmèneront à la découverte de villages ayant conservé leur caractère rural. Les parcours disponibles sont de 5, 10 et 20 kilomètres.

Lieu de rendez-vous : Avenue des Sapins 27 [1390]

Contact : École La Petite Source – Stéphanie Droumart – 0478 650.016