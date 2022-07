Ce détecteur renifle à votre place les aliments pour savoir s'ils sont périmés.

De l'autre côté de la Manche, la lutte contre le gaspillage alimentaire alimente nombre de gros titres qui incriminent très régulièrement le système des dates de péremption comme responsable de ce désastre évalué à 6,6 millions de tonnes de denrées alimentaires jetées chaque année par les foyers britanniques, selon un rapport de l'ONG Wrap dévoilé en octobre dernier.

Dernière action en date : la décision des magasins Marks & Spencer de supprimer les dates limites de consommation sur les barquettes de fruits et légumes. Les sujets de Sa Majesté sont en fait de plus en plus incités à faire confiance à leur odorat pour réduire le gaspillage alimentaire.

La chaîne de magasins Morrisons a par exemple enlevé les dates de péremption sur les bouteilles de lait de sa propre marque. Il y a quelques jours, on vous présentait également le compte TikTok d'un Britannique qui effectue des expériences avec diverses denrées alimentaires pour montrer combien de temps elles sont encore consommables après la date inscrite sur l'emballage...