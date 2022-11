Ce défi littéraire à la base de la naissance du personnage de "Frankenstein" de Mary Shelley

3 juin 1816, dans la villa Diodati, sur les bords du Lac Léman en Suisse. La jeune Mary Godwin repose les feuillets noircis d’encre qu’elle tenait entre ses mains.

Elle lève les yeux et contemple l’assemblée muette qui se tient devant elle et la fixe. Pendant quelques secondes, pas un murmure, pas une respiration ne vient troubler le point final de sa lecture. On n’entend plus que la tempête qui se déchaîne dehors : la pluie claque sur les feuilles des arbres qui entourent la villa et le vent émet un mugissement lugubre en venant s’engouffrer dans la cheminée du salon. Une ambiance toute propice à la lecture de ce récit macabre…

À tout juste 19 ans, Mary ne réalise pas l’aura mystérieuse qui émane d’elle.

Mary ne s’attendait pas à ce que ses quelques lignes, griffonnées en quelques jours sur son cahier, retiennent à ce point l’admiration de son auditoire. Cela fait des années qu’elle écrit, mais des pensées, de petites nouvelles, qu’elle garde évidemment pour elle.

Quand on grandit au milieu de philosophes, de poètes et de romanciers, il faut être talentueux.. ou savoir rester modeste ! Aussi, n’a-t-elle jamais vraiment osé se lancer.

Et puis… Il y a quelques jours, après une énième journée de pluie, ce fougueux Lord Byron a lancé un défi littéraire. Voilà commence le fabuleux destin d'un des romans fantastiques les plus iconiques de la littérature : Frankenstein.