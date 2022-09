Ce coquillage du paléolithique est l’un des plus anciens instruments à vent du monde

C’est la plus ancienne conque musicale du monde qui a récemment résonné au Museum d’Histoire naturelle de Toulouse. Un corniste a en effet réussi à produire trois sons, proches du do, du do dièse et du ré, de cette conque âgée de quelque 18.000 ans, découverte par deux archéologues en 1931 dans la grotte de Marsoulas, célèbre pour ses peintures rupestres.

Ce coquillage de 31 centimètres de long est décrit comme un "vase à eau" lors de sa découverte en 1931 sous le porche de la grotte ornée de Marsoulas et sera considéré comme tel et conservé dans les réserves du Museum d’Histoire naturelle de Toulouse. Ce n’est qu’en 2018, lors d’un inventaire, que sa véritable nature fut mise à jour.

"J’étais en train d’inventorier les objets retrouvés dans les différentes couches stratigraphiques de la grotte de Marsoulas, afin d’établir une chronologie fine du site", explique Carole Fritz, la directrice du Centre de recherche et d’études de l’art préhistorique – Émile Cartaihac "et Guillaume Fleury, le responsable des collections préhistoriques du muséum, m’a dit en me montrant le coquillage : “Tu sais qu’il fait un très joli son ?” La note qu’il en a tirée, grave et puissante, m’a estomaquée : cela ne pouvait être qu’un instrument de musique… Et l’orifice par lequel mon confrère soufflait, au sommet du coquillage, ne devait pas être apparu là par hasard."